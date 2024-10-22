Петрозаводчанки бились на ринге и взяли шесть наград

На осеннем турнире по боксу в Петербурге отличились карельские спортсменки.

Турнир собрал в минувшие выходные в Северной столице 99 участниц из разных регионов России. На ринге бились опытные спортсменки, победители и призеры первенств страны, так и новички.

Для команды из Карелии это уже второй турнир. Девушки взяли шесть наград. По информации Дирекции спорта, золотые медали завоевали Серафима Сандалова, Ксения Веселова, Виктория Зиедова и София Лыкова. Серебряные награды- у Валентины Галаган и Василисы Запольской. // фото unsplash.com/ Prateek Katyal