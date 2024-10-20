Жителей Карелии наградили на Чемпионате и Первенстве России

Республику Карелия на всероссийских соревнованиях представляли жители Петрозаводска, Долгополова Жанна, Долгополова Оксана и Петров Тимофей, которые стали Чемпионами в Чемпионате России. Острецов Владислав занял 2 место в своей весовой и возрастной категории, а Ковалев Даниил — 6 место. О победах земляков сообщает пресс-служба Сегежского муниципального округа.

17-18 октября в московском центре боевых искусств состоялись Чемпионат России и Первенство России. На соревнованиях присутствовало 500 спортсменов из 44 регионов.

Остерцов Владислав также выполнил спортивный разряд Кандидат в мастера спорта (КМС). Он и Ковалев Даниил поедут на Международные соревнования, которые пройдут в Казани в начале декабря. Фото: пресс-служба Сегежского муниципального округа