Каратист из Петрозаводска завоевал медали на Чемпионате России

Прошедший Чемпионат России по киокусинкай в дисциплинах кёкусин-ката и кёкусин- ката- группа собрал сильнейших спортсменов из 44 регионов страны. В составе сборной Карелии на соревнованиях в Москве отличился спортсмен Спортивной школы олимпийского резерва № 5 Петрозаводска Тимофей Петров.

Воспитанник тренера Ирины Кукшиевой стал серебряным призером в личном зачете и поднялся на высшую ступень пьедестала в составе ката-группы.

Тимофей Петров одержал и главную победу: выполнил норматив мастера спорта России и по итогам чемпионата отобрался в сборную России для участия в международных соревнованиях.

Команда Карелии по итогам Чемпионата России (в кёкусин-ката, кёкусин-ката-группа и кёкусин-весовая категория) заняла 3 место в командном зачете. // Фото: Дирекция спорта.