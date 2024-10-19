19 октября 2024, 13:33
Спорт

Каратист из Петрозаводска завоевал медали на Чемпионате России

Тимофей Петров отобрался в сборную России для участия в международных соревнованиях

Прошедший Чемпионат России по киокусинкай в дисциплинах кёкусин-ката и кёкусин- ката- группа собрал сильнейших спортсменов из 44 регионов страны. В составе сборной Карелии на соревнованиях в Москве отличился спортсмен Спортивной школы олимпийского резерва № 5 Петрозаводска Тимофей Петров.

Воспитанник тренера Ирины Кукшиевой стал серебряным призером в личном зачете и поднялся на высшую ступень пьедестала в составе ката-группы. 

Тимофей Петров одержал и главную победу: выполнил норматив мастера спорта России и по итогам чемпионата отобрался в сборную России для участия в международных соревнованиях.

Команда Карелии по итогам Чемпионата России (в кёкусин-ката, кёкусин-ката-группа и кёкусин-весовая категория) заняла 3 место в командном зачете. // Фото: Дирекция спорта. 

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