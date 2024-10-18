Стрелок из Карелии взял медаль Кубка России

Житель Карелии Артем Козлов завоевал медаль Кубка России по пулевой стрельбе среди глухих спортсменов. Об этом сообщает паблик центра спортивной подготовки.

Соревнования прошли в столице Адыгеи Майкопе и собрали сильнейших стрелков со всей страны.

На турнире в своей группе Артем Козлов занял второе место и завоевал серебро Кубка страны. // Фото центра спортивной подготовки