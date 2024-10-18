18 октября 2024, 21:01
Стрелок из Карелии взял медаль Кубка России
Артем Козлов стал серебряным призером Кубка России по пулевой стрельбе среди глухих спортсменов
Житель Карелии Артем Козлов завоевал медаль Кубка России по пулевой стрельбе среди глухих спортсменов. Об этом сообщает паблик центра спортивной подготовки.
Соревнования прошли в столице Адыгеи Майкопе и собрали сильнейших стрелков со всей страны.
На турнире в своей группе Артем Козлов занял второе место и завоевал серебро Кубка страны. // Фото центра спортивной подготовки