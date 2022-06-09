Петрозаводчанка попала в коварные сети коммерсантов из Татарстана

Текст: Антонина Кябелева

Эльвиру, маму троих детей, больше всего угнетает, что в нашей стране можно открыто обманывать сотни покупателей и выходить «сухими из воды». Петрозаводчанка уверена, что именно безнаказанность стала причиной того, что многодетные семьи из разных уголков России оказались обманутыми коммерсантами из Татарстана.

Эльвира с мужем радовались новой квартире, где они делали ремонт. В октябре 2021 года семья решила заказать детскую двухъярусную кровать для младших детей. Особенно понравилась кровать для двоих детей с домиком на втором этаже.

«В Петрозаводске такая кровать стоила порядка 50 тысяч рублей. В интернете через социальные сети мне пришла таргетированная реклама. Так я узнала о существовании мебели из города Набережные Челны. Судя по фотографиям и представленной на сайте информации, красивая удобная мебель производится из качественных, экологичных материалов, организовано производство с современным оборудованием, товар отгружается вовремя. У меня не возникло никаких сомнений в надежности компании. Правда, почти не было отзывов, я нашла только несколько позитивных. Но я списала это на то, что компания недавно вышла на рынок и еще не успела обрасти откликами клиентов»,

- рассказала Эльвира.

Привлекла и стоимость детской мебели: симпатичную кровать компания из Набережных Челнов предлагала за 38,6 тысячи рублей. В качестве бонуса покупателю обещали еще два детских матраса в подарок.

«У меня вызвало доверие то, что можно было оформить рассрочку через «Тинькофф банк». Я подумала, что банк проверяет компании, с которыми работает. Я оформила рассрочку, мне выслали договор, пообещав изготовить мебель к 14 декабря 2021 года», - сообщила моя собеседница.

Она полностью оплатила заказ, воспользовавшись рассрочкой от банка.

В декабре Эльвире сообщили, что изготовление кроватки откладывается до января. Ее эта новость не очень расстроила, так как ремонт в квартире шел полным ходом, и семья могла обойтись без новой мебели. В январе сроки вновь отодвинулись до февраля. За задержку поставки женщине предложили выбрать «комплимент» от фирмы — постельное белье или наматрасники.

В конце февраля, когда заказ опять не пришел, женщина стала волноваться. Подождала до марта:

«Из Набережных Челнов мне позвонили и сказали, что кровать готова, но у них возникли проблемы с краской, поставщик ушел с рынка, до и сама краска подорожала. Я предложила, чтобы мне просто выслали мебель, а я ее сама покрашу. Но в компании не согласились. Тут уже я всерьез забеспокоилась, стала каждую неделю звонить. Возникло ощущение, что нас «кинули». К тому же в интернете стали появляться негативные отзывы о фабрике из Набережных Челнов — ООО «116ВУД». В Телеграм возник канал обманутых компанией граждан. Сейчас на него подписано уже более 400 человек».

Истории, которые рассказывают граждане, как две капли воды, совпадают с тем, что пришлось пережить многодетной маме из Петрозаводска.

В апреле она получила от ООО «116ВУД» гарантийное письмо, в котором компания обязалась отгрузить мебель до 7 мая. В конце мая, рассказала петрозаводчанка, телефоны фабрики из Набережных Челнов перешли в режим автоответчика. Через соцсети ей регулярно обещают выслать заказ. Очередной срок — 10 июня 2022 года. Но, конечно, Эльвира давно не верит подобным «гарантиям».

В аналогичную ситуацию попали многие многодетные семьи из самых разных городов и поселков России. Среди обманутых покупателей есть и те, кто живет в Набережных Челнах и, казалось бы, мог бы на месте проверить надежность фирмы. Хотя Эльвира считает, что риск потерять деньги уменьшается, когда компания находится под боком и можно непосредственно прийти в офис, поговорить с сотрудниками, составить личное мнение.

Эльвира обратилась в Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан. По ее информации, сейчас готовится коллективный иск от управления Роспотребнадзора Татарстана, так как поступило слишком много заявлений от клиентов ООО «116ВУД». Многие граждане обратились в полицию, но состава преступления в действиях коммерсантов сотрудники правоохранительных органов не находят. Предприниматели заверяют, что не отказываются выполнять заказы, а задержки связаны с экономическими трудностями. Петрозаводчанка сказала, что готовит исковое заявление в Петрозаводский городской суд, хотя не уверена, что, даже выиграв дело, когда-нибудь сможет вернуть свои деньги.

По словам Эльвиры, изначально договор был оформлен с индивидуальным предпринимателем Раилем Муллашаеховым. В январе 2022 года возникла ООО «116ВУД», куда перешли заказы на изготовление мебели. Уставной капитал общества составляет 10 тысяч рублей. Клиенты получили дополнительные соглашения о переходе обязательств индивидуального предпринимателя на общество с ограниченной ответственностью. Директором и одним из четырех учредителей компании ООО «116ВУД» с долей в 49% стал некто Ильшат Низаев.

Интересно, что не так давно в интернете появился сайт mimpi-kids.ru, рекламирующий детские кроватки. Совпадений много: индивидуальный предприниматель Алия Низаева предлагает либо лично оформить и оплатить заказ в Набережных Челнах в торговом центре «Палитра», либо сделать заказ по интернету, оплатив его банковской картой. Судя по открытым данным, Алия Низаева официально зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в Казани в марте 2022 года. Теперь заказы на изготовление детских кроватей принимает Алия Низаева.

«Мне кажется, что предприниматели почувствовали свою безнаказанность. Обидно, что они наживаются на детях. Среди обманутых покупателей много многодетных семей. Мне пришлось купить на Авито две старые кровати. Младший ребенок прежнюю мебель не особо помнит, а старший все время спрашивает, где наши кроватки? Я ему попыталась объяснить, что произошло. Теперь он спрашивает, почему дядю не наказали»,

- сказала Эльвира.

Судя по количеству потерпевших, речь может идти о 10-15 миллионах рублей, которые родители отдали недобросовестным предпринимателям.

Обманутая петрозаводчанка призналась, что впервые сделала дистанционную покупку на столь крупную сумму. «Подозреваю, что это будет моя последняя покупка по интернету на такую серьезную сумму», - невесело улыбнулась она.