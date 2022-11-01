Петрозаводчанка вручила «новогодний подарок» мэру

Жительница Соломенного вручила главе Петрозаводска, который приехал осматривать благоустройство сквера Трудящихся, «новогодний подарок». Женщина передала мэру свиток с красным бантиком, который содержит пожелания местных жителей по различным вопросам района. Об этом мэр рассказал в своем аккаунте.

«Получил также от активистки свиток, как она сказала, «новогодний подарок» - пожелания местных жителей по ряду актуальных вопросов»,

- написал сити-менеджер.

Глава Петрозаводска написал, что предложит коллегам рассмотреть возможность реализации пожеланий горожан в рамках рабочей группы по подготовке к юбилею Соломенского лесозавода. Его предприятие отметит в 2024 году.

Отметим, что в Соломенном живут довольно активные горожане. Несколько лет назад на встрече депутатов с жителями Соломенного самому богатому тогда народному избраннику городского совета был вручен «подарок». 14 января 2020 года местная активистка подарила Дмитрию Кузнецову бумажную елку с прикрепленными к ней обещаниями.

«Там под елкой подарки, они такие же пустые, как и ваши обещания», - сказала женщина на той встрече. Фотографии и видео с той встречи опубликованы в паблике «ТОС Соломенное». На встрече тогда обсуждали наболевшие проблемы района - работу маршруток, отсутствие детской поликлиники, ветхость здания филиал взрослой поликлиники, работу противотуберкулезного диспансера. (фото на главной со сраницы главы города, в тексте - vk.com)