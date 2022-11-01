Кто украл кольцо - Любарский назвал это ложкой дегтя в благоустройстве

В Соломенном благоустроили сквер Трудящихся по программе «Комфортная городская среда». Как изменилась территория в отдаленном районе столицы Карелии, сегодня проверил мэр Владимир Любарский. Без неприятных сюрпризов, увы, не обошлось. Об этом глава Петрозаводска рассказал в соцсети.

Рабочие отсыпали площадку, обустроили газон, посадили почти 500 кустов черноплодки и дерена, обустроили тротуары, установили спортплощадку с резиновым покрытием, баскетбольными стойками и ограждением. Молодежь уже играет на баскетбольной площадке.

В сквере установили скамейки, урны, уличные тренажеры и комплекс для воркаута (прим.ред. уличная гимнастика). Возле сквера сейчас ремонтируют дорогу, асфальт уложат на участках улиц Труда и Детской.

Как сообщил градоначальник, на выездном совещании не обошлось без ложки дегтя. Комплекс воркаута эксплуатируется несколько месяцев, а на нем уже нет гимнастических колец. По словам главы Петрозаводска, их кто-то «позаимствовал, оторвал».

Что касается уборки благоустроенного сквера, то Любарский обещал, что его включат в муниципальный контракт на уборку.

В 2021 году в Соломенском парке замостили брусчаткой пешеходную аллею. Она будет примыкать к скверу Трудящихся. (фото со страницы главы города)