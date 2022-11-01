Подвесной мост через Олонку закрыли на неделю из-за ремонта

В деревне Иммалица Олонецкого района ремонтируют пешеходный мост. Жителям нужно будет искать другой вариант, чтобы перебраться на противоположный берег реки Олонка.

Подвесная переправа в населенном пункте останется закрыта на неделю. Об этом сообщили в паблике администрации Олонецкого района. Чиновники уточнили, что ремонтируется последний от города мост.

«В связи с производством работ по ремонту подвесного пешеходного моста через реку Олонка в дер. Иммалица Олонецкого городского поселения, движение по мосту запрещено в период с 01.11.2022 до 07.11.2022», - предупредили местные власти. (фото vk.com)