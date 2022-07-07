Петрозаводчанка внесла залог за дачу и «подарила» его мошеннику

На популярном сайте обманули 58-летнюю жительницу Петрозаводска. Она нашла объявление о продаже дома и участка, сообщили в МВД Карелии.

За недвижимость просили 570 тысяч рублей, женщина позвонила владельцу и выразила намерение купить его собственность. Мужчина рассказал, что он военный, уезжает в Петербург, поэтому должен совершить сделку быстрее.

Желающих приобрести дачный участок и дом много, поэтому если горожанка хочет купить, она должна внести задаток. Женщина перевела 20 тысяч рублей, как сказал продавец. Но он сообщил, что та ошиблась: нужно перечислить 200 тысяч.

После этого покупательница попросила вернуть деньги, но контрагент этого не сделал, заблокировал ее, а свое объявление удалил. Полицейские проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. // Фото: pxhere.com