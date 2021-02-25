Петрозаводчанка продавала в Сортавале фарш неизвестного происхождения

В Сортавале, на ярмарке выходного дня, специалистами Россельхонадзора был обнаружен в реализации свиной и говяжий фарш, которым торговала жительница Петрозаводска, сообщает сайт Россельхознадзора Карелии.

На продукции отсутствовала маркировка, содержащая информацию о производителе, дате выработке и сроках реализации, режиме хранения. Ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждают проведение необходимых экспертиз и ветеринарно-санитарную безопасность товара, также не было.

Фарш неизвестного происхождения был снят с реализации. Петрозаводчанку оштрафовали на 1000 рублей.

Фото с сайта mirpovara.ru