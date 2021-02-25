Пенсионерка хотела заработать на бирже, но отдала деньги мошенникам

Пенсионерка искала возможность заработать, а в итоге лишилась 133 тысяч рублей. О своей беде 70-летняя петрозаводчанка рассказала полиции.

По сообщению МВД Карелии, в январе пенсионерка наткнулась в Интернете на предложение легкого и быстрого способа заработать. Женщина не захотела упускать шанс получать миллионы без больших вложений и оставила онлайн-заявку на сайте. С ней связался якобы работник брокерской компании и предложил сотрудничество. Сомнения и страхи женщины развеялись после разговора с «менеджером». Ей продиктовали номер счета для перевода денег. После нескольких транзакций банковскую карту пенсионерки заблокировали.

Мошенники не угомонились, а заставили ее оформить дополнительный счет в другом банке. Сделав это, петрозаводчанка продолжила, как будто бы играть на бирже. Затем специалисты брокерской конторы перестали отвечать на ее звонки и смс. Полиция устанавливают обстоятельства случившегося. (фото myslo.ru)