24 мая 2021, 07:47
Петрозаводчанка потеряла сознание у себя дома и сильно обгорела
Горожанка получила ожоги, упав на газовую плиту
Вчера вечером в 18 часов 37 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска из БСМП поступило сообщение об обращении за медицинской помощью петрозаводчанки 1959 года рождения. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.
Врачи диагностировали у пациентки ожог пламенем грудной клетки, лица, шеи и правой кисти на площади 7%.
В ходе предварительного расследования было установлено, что женщина у себя дома на кухне потеряла сознание и упала на газовую плиту. Другие обстоятельства этого происшествия устанавливаются.
Потерпевшая была госпитализирована в травматологическое отделение. Фото ural-meridian.ru