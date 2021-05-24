Петрозаводчанка потеряла сознание у себя дома и сильно обгорела

Вчера вечером в 18 часов 37 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска из БСМП поступило сообщение об обращении за медицинской помощью петрозаводчанки 1959 года рождения. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Врачи диагностировали у пациентки ожог пламенем грудной клетки, лица, шеи и правой кисти на площади 7%.

В ходе предварительного расследования было установлено, что женщина у себя дома на кухне потеряла сознание и упала на газовую плиту. Другие обстоятельства этого происшествия устанавливаются.

Потерпевшая была госпитализирована в травматологическое отделение. Фото ural-meridian.ru