Петрозаводчанка попала в пятерку сильнейших на первенстве России

На первенстве России по многоборьям успешно выступила спортсменка из Карелии Юлия Андрианова. Воспитанница СШОР № 3 Петрозаводска вошла в пятерку сильнейших, сообщили в пресс-службе мэрии.

Соревнования проходят в Смоленске, 10 февраля петрозаводчанка поставила личный рекорд. Она набрала 3646 очков.

В первенстве принимали участие более 40 самых подготовленных российских спортсменок. Девушки состязались в беге на 60 метров с барьерами, прыжках в высоту и длину, толкании ядра и беге на 800 метров. // фото: Юлия Андрианова/администрация Петрозаводска