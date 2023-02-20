Маленьких чемпионов ждут на Зимней Детской Олимпиаде

В первый воскресный день марта юных жителей Карелии и их родителей приглашают принять участие в ставшей уже традиционной Зимней Детской Олимпиаде «Маленький чемпион».

Ежегодный семейный физкультурно-развлекательный праздник пройдет в Петрозаводске уже в седьмой раз. Зимняя Детская Олимпиада пройдет 5 марта 2023года на территории ТРК ЛОТОС PLAZA. Начало соревнований в 10.00

Мероприятие организовано Детским спортивным движением "Маленький Чемпион" (АНО Центр организации мероприятий "Поколение Будущего" ) при поддержке ТРК "ЛОТОС PLAZA". Проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

В рамках VII Зимней Детской Олимпиады "Маленький Чемпион" семьи с детьми от 6 месяцев до 10 лет смогут принять участие в 4-х видах соревнований:

- «Покатушки на ватрушках» для семей с детьми от 6 мес. до 7 лет – семейные соревнования (взрослый+ребенок) по преодолению на скорость дистанции на ватрушке на горизонтальной поверхности: взрослый тянет ватрушку, в которой сидит ребенок. Дети 1 и 2 возрастных групп (6мес. - 3 года) сидят на ватрушке на руках у взрослого

- "Детский биатлон" для семей с детьми от 3 до 10 лет – семейные соревнования (взрослый+ребенок) по преодолению на время серии мероприятий как в обычном биатлоне, только вместо лыж маленький спортсмен доставляется к «огневому рубежу» взрослым на ватрушке, а вместо стрельбы из ружья по мишени ребенок кидает мячи в корзину.

- «Бег на коньках" индивидуальные соревнования по преодолению на скорость дистанции по льду на коньках для детей от 3 до 10 лет включительно. Дети 1 возрастной группы 3-4 года могут проходить дистанцию при страховке взрослого.

- «Командные лыжи» для семей с детьми от 5 до 10 лет – семейные соревнования (взрослый+ребенок) по преодолению на время линейного расстояния на специальных «командных лыжах».

Каждый желающий может принять участие не больше, чем в 2 соревнованиях Зимней Детской Олимпиады «Маленький Чемпион».



Подать заявку на участие в олимпиаде и узнать подробности можно в группе мероприятия ВКонтакте.



Заявки принимаются до 19.00 часов 3 марта 2023г., поэтому, не стоит затягивать с их подачей, так как количество мест в дисциплинах ограничено. В первые сутки с момента старта приема заявок уже поступило более 100 заявок!

Участие в соревнованиях олимпиады, как обычно, бесплатное, вход для зрителей также свободный.