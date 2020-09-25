Петрозаводчанка подала иск о взыскании огромной суммы с бывшего мужа

Петрозаводским городским судом рассмотрено гражданское дело о взыскании компенсации морального вреда, сообщает прокуратура Карелии.

Жительница Петрозаводска обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда с бывшего супруга в размере 1 000 000 рублей в связи с причинением побоев.

В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что в 2018-2019 годах петрозаводчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно избивал свою супругу и угрожал ей убийством.

Ранее приговором Петрозаводского городского суда он был признан виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 117 Уголовного кодекса Российской Федерации (истязание) и частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации (угроза убийством), в связи с чем осужден к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Изучив материалы гражданского дела, участвующий в его рассмотрении прокурор полагал исковые требования истицы правомерными, просил суд о частичном удовлетворении иска в части размера компенсации.

Суд, принимая во внимание позицию прокурора, исковые требования удовлетворил частично, взыскав с бывшего супруга в пользу истицы компенсацию морального вреда в сумме 100 000 рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.