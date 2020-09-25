Объявлен сбор денег на покупку оборудования для поиска людей в лесу

Спасатели-добровольцы Карелии обратились за помощью к неравнодушным жителям республики. Об этом говорится в группе «Поиск людей в Карелии. ПСО «ДОБРОСПАС»

По их словам, каждый год в Карелии теряются люди в лесной зоне. Их ищут спасатели и добровольцы. Но без специальной техники, позволяющей быстро развернуть поиски с воздуха, поиски по земле не всегда приводят к быстрому и благополучному результату.

«В этом году в Карелии пропали в лесной зоне и на воде 91 человек. 13 из них не найдены до сих пор. Эта цифра была бы значительно меньше, если бы в отряде было специальное оборудование для оперативного поиска с воздуха – квадрокоптер с тепловизором»,

– говорится в сообщении.

Такое оборудование продается, но стоит огромных денег, которых у отряда нет. Поэтому они обращаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой его приобрести. Стоимость этого оборудования с комплектующими – почти 400 тысяч рублей.

«Нас в группе поиска – почти 49 тысяч человек. Даже если десятая часть участников пожертвует по 100 рублей (а это стоимость чашки кофе), то решая общую задачу спасет чью-то жизнь. И вместе мы сможем все»,

– пишет руководитель паблика.

Отчеты о пожертвованиях будут публиковаться под постом в соцсетях во «Вконтакте». Приложение, через которое можно сделать взнос располагается здесь.