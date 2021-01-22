Петрозаводчанина осудили за попытку сбыть наркотики в Мурманске

20-летнего жителя столицы Карелии осудили за попытку разбогатеть на торговле наркотиками в Мурманске.

Молодого петрозаводчанина признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет колонии строгого режима, сообщает «Мурманский вестник». Вынесенный приговор еще не вступил в законную силу.

В марте молодой человек приехал из Петрозаводска в Мурманск. Наркотики были спрятаны в поселке Молочный.

Петрозаводчанин взял более 220 граммов запрещенного вещества и расфасовал по сверткам для дальнейшего сбыта. Но сделать «закладки» он не успел, так как его задержали сотрудники ФСБ. (фото murmansk.aif.ru)