Петрозаводчанина будут судить за размещенное видео для взрослых

В Карелии собираются судить мужчину по статье о публичной демонстрации порнографических материалов.

48-летний петрозаводчанин, по версии прокуратуры, в марте прошлого года пока был на даче выложил на своей страничке в соцсети два видеоролика с контентом, который сочли порнографическим. Никаких ограничений мужчина не установил, в итоге видео посмотрели другие пользователи. Действия пользователя Сети не остались незамеченными, стражи порядка завели сразу два уголовных дела. Петрозаводчанин вину признал и активно помогал правоохранителям. Дело рассмотрит Прионежский суд.

В прокуратуре сообщили, что за каждое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 2 до 6 лет. // фото unsplash.com