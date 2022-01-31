Петрозаводчанина арестовали после гибели супруги

64-летнего петрозаводчанина обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей, сообщили в СУ СК по РК.

Следователи считают, что в период с 19 по 23 января мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес телесные повреждения супруге в квартире в Петрозаводске. Женщина скончалась.

Мужчину задержали. 27 января по решению суда его заключили под стражу. Обстоятельства случившегося устанавливаются. (фото Следком Карелии)