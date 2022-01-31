Два приятеля пытались вынести коньяк из гипермаркета в Петрозаводске

Представитель гипермаркета в Петрозаводске сообщил в полицию, что посетители пытались открыто похитить спиртное. Они взяли дорогой коньяк прямо с витрины, уточнили в МВД Карелии.

Действия злоумышленников попали в кадр камеры видеонаблюдения. Она зафиксировала, как двое мужчин взяли по бутылке коньяка каждый, спрятали в карманы и пошли к выходу.

Общая стоимость похищенного составила 1 300 рублей. Однако бдительные сотрудники обнаружили неоплаченное спиртное около кассы. На место вызвали полицию, она установила, что мужчины ранее были судимы.

В отношении 20-летнего и 36-летнего подозреваемых возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж. // Фото: fonwall.ru