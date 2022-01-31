31 января 2022, 16:46
Два приятеля пытались вынести коньяк из гипермаркета в Петрозаводске
Ранее судимых мужчин поймали на попытке кражи из магазина
Представитель гипермаркета в Петрозаводске сообщил в полицию, что посетители пытались открыто похитить спиртное. Они взяли дорогой коньяк прямо с витрины, уточнили в МВД Карелии.
Действия злоумышленников попали в кадр камеры видеонаблюдения. Она зафиксировала, как двое мужчин взяли по бутылке коньяка каждый, спрятали в карманы и пошли к выходу.
Общая стоимость похищенного составила 1 300 рублей. Однако бдительные сотрудники обнаружили неоплаченное спиртное около кассы. На место вызвали полицию, она установила, что мужчины ранее были судимы.
В отношении 20-летнего и 36-летнего подозреваемых возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж. // Фото: fonwall.ru