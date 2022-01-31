Житель Карелии прознал об измене жены, но избил совсем не соперника

59-летний петрозаводчанин, имеющий физические ограничения, стал жертвой грабителя в собственной квартире. Незнакомец вечером проник в жилье, избил мужчину, забрал продукты и мобильный телефон. Потерпевший оценил ущерб в десять тысяч рублей, сообщили в пресс-центре МВД.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже. 48-летний мужчина в беседе со стражами порядка рассказал, что узнал о внебрачной связи супруги. Он выяснил, что соперник снимает комнату в квартире и решил с ним пообщаться. Дома его не оказалось. Тогда петрозаводчанин обратил гнев на владельца жилья, тот не смог оказать сопротивление из-за проблем со здоровьем.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела о грабеже, его поместили под стражу. (фото pixabay.com, ToNic-Pics)