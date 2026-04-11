Петрозаводчанин следит за Зарецким кладбищем и находит родственников

Петрозаводчанин Дионисий Ячменёв много лет - с 2012 года ухаживает за Зарецким кладбищем. На днях он сообщил о проведенном субботнике.

"Распилил сегодня днём, после службы клён, упавший и перегородивший тропу, за алтарем. В этом году, как и в прошлые много сломанных кленов. Надеюсь, что скоро с помощью моих новых коллег по работе, мы спилим все аварийные клёны и вывезем их остатки, благо люди эти привыкли каждый день работать с бензопилами",

- написал на своей странице Дионисий.

Мужчина признается, что занимается этим по нескольким причинам:

"1) территория вокруг православного храма, тем более одного из самых исторических храмов г.Петрозаводска и больно видеть такое запустение, и грязь; 2) самый центр исторического Петрозаводска, моего родного и любимого города, а там запустение; 3) на этом кладбище захоронены разные люди, среди них много достойных людей, которые были выдающимися гражданами и жителями нашего города, негоже их могилам быть заброшенными и оскверняться разными нетрезвыми элементами"



Дионисий всегда говорил, что его родственники на этом кладбище не захоронены. Но шесть лет назад, в ночь на Радоницу, узнал больше о своём прадеде - звали его Филипп Кошелев и родом он был с Большого Клименецкого острова (соседний остров с островом Кижи). Прадед был репрессирован в конце 30-х годав, а его жена Анастасия с детьми выслана в Петрозаводск. Узнал о прадеде следующее: Кошелев Филипп Тимофеевич, 1884 г. р. в д. Тухино Заонежского района, где и проживал, русский, беспартийный, священник. Арестован 27.11.1937 г. Тройкой НКВД Карельской АССР от 09.12.1937 г. осужден по ст. 58-2-7-10-11. Расстрелян 11.12.1937 г. в окрестностях г. Петрозаводск. Реабилитирован Военным трибуналом Северного военного округа 31.10.1957 г.

Анастасия и Филипп Кошелевы, дата снимка неизвестна

"Заговорил о прадеде с о.Константином, а он говорит, что расстреливали в трёх местах: Ключевая; Пески и Сулажгора. Филиппа расстреляли в декабре, стало быть в Сулажгоре. В 1990 году там были обнаружены многочисленные останки расстреляных. В период с 1990 по 1992 года эти останки в три этапа захоронили на Зарецком кладбище, в дальнем от храма углу, где сейчас Братская могила жертв политических репрессий, которая является объектом культурного наследия",

- рассказывает Дионисий.

Получается, что у Дионисия кровная связь с этим местом. Кстати, позже мужчина узнал, что у его прадеда Филиппа было не пятеро детей, как было указано в документах, а восемь.