28 октября 2020, 11:50
Петрозаводчанин решил поживиться, воруя инструмент из гипермаркета
Сотрудники магазина выявили факт хищения товара в ходе просмотра записи камеры видеонаблюдения
В конце сентября в полицию Петрозаводска поступило заявление от работников крупного строительного гипермаркета, сообщает МВД Карелии.
В ходе просмотра записи камеры видеонаблюдения сотрудники выявили факт хищения товара. Из торгового зала пропало несколько наборов свёрл на сумму более 10 000 рулей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний горожанин. Он признался, что товар незаметно вынес в рюкзаке с целью дальнейшей продажи.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Фото с сайта hinstrument39.ru