Петрозаводчанин решил поживиться, воруя инструмент из гипермаркета

В конце сентября в полицию Петрозаводска поступило заявление от работников крупного строительного гипермаркета, сообщает МВД Карелии.

В ходе просмотра записи камеры видеонаблюдения сотрудники выявили факт хищения товара. Из торгового зала пропало несколько наборов свёрл на сумму более 10 000 рулей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний горожанин. Он признался, что товар незаметно вынес в рюкзаке с целью дальнейшей продажи.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото с сайта hinstrument39.ru