Петрозаводчанин разом погасил долг по 22 исполнительным производствам

Житель Петрозаводска злостно уклонялся от уплаты различного рода долгов, в итоге в службе судебных приставов на него было заведено 22 уголовных дела, сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Карелия.

Общая сумма задолженности по налогам и административным штрафам составила более 134 000 рублей.

Собирался ли мужчина гасить долги и как быстро – неизвестно, но на приеме у судебного пристава узнал, что ему могут перекрыть возможность выехать за границу. А вот этого должник никак не ожидал, признавшись, что как раз скоро планировал зарубежную поездку на отдых по путевке.

Как пишет ведомство, после недолгого размышления, должник прямо в отделе судебных приставов посредством POS — терминала одномоментно оплатил всю задолженность. Все исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

В ведомстве напоминают, что временное ограничение на выезд должника из Российской Федерации — очень эффективная мера, способствующая быстрому погашению долгов. В 2019 году было вынесено более 30 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации.

Бывают случаи, когда о запрете становится известно лишь на пограничном контроле или непосредственно накануне отъезда, поэтому пересечь границу должник не сможет.