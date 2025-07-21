Петрозаводчанин проспал собственное ограбление

Петрозаводчанин пришел в гости в общежитие и не удеражался, когда увидел открытую дверь: он зашел и ограбил человека. Полиция установила личность вора и привлекла к ответственности, сообщила пресс-служба МВД по РК.

35-летний мужчина шел по коридору общежития и увидел открытую дверь. Заглянув внутрь, он решил ограбить спящего жильца. Подозреваемый взял мобильный телефон и две банковские карты. С одной из них он перевел деньги себе, средства потратил на алкоголь. Украденный телефон мужчина поспешил продать.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище и с банковского счета. Ранее подозреваемый уже нарушал закон, поделились в ведомстве. © «Петрозаводск говорит»