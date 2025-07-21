Житель Пскова мог разбогатеть, но таможня разрушила его планы

Мужчина вез из соседней страны крупную поставку табачной немаркированной продукции. Его раскрыли на таможне и привлекли к уголовной ответственности, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Преступник вез товар из Беларуси. Сумма незаконной продукции, которую нашли сотрудники, превысила 2,4 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ - контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере. Мужчину приговорили к штрафу в размере 400 тысяч рублей. © «Петрозаводск говорит»