Житель Медвежьегорска хотел работу, а получил ограничение свободы

В Медвежьегорске мужчина проходил проверку на работу, на которой вскрылся его обман: медицинское заключение об отсутствии противопоказаний было куплено. Медвежьегорский районный суд вынес обвинительный приговор и наказал виновного ограничением свободы с установлением обязанностей.

Мужчине нужно было получить диплома механика, чтобы приступить к работе на судне. Однако специалист вскрыл обман виновного и привлек его к уголовной ответственности.

Дело возбудили по ч. 3 ст. 327 УК РФ – приобретение и хранение в целях использования и использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права. Суд смягчил наказание: виновный сам пришел, признался в содеянном, раскаялся, а также ранее он занимался благотворительностью. Мужчине ограничили свободу на 3 месяца с установлением обязанностей. © «Петрозаводск говорит»