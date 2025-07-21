Беломорчанин сядет в тюрьму за желание выпить

В Беломорске мужчина проник в чужой сарай, украл вещи и сдал их на металлолом. За это ему назначили наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком.

Подсудимый причинил вред на 2720 рублей. В суде мужчина раскаялся в содеянном, возместил имущественный и моральный вред потерпевшему.

Мужчину осудили по п.«б» ч.2 ст.158 УК РФ - кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год. © «Петрозаводск говорит»