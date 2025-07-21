21 июля 2025, 16:47
Общество

МРОТ превысит 27 тысяч в 2026 году

Увеличение минимального размера оплаты труда затронет более четырех миллионов человек
работники
фото freepik

В будущем году минимальный размер оплаты труда увеличится на 20,7%. Размер МРОТ достигнет 27 093 рублей. Об этом со ссылкой на минтруд пишет РИА Новости.

Рост МРОТ коснется 4,6 миллиона россиян. В настоящее время минимальный размер оплаты труда составляет 22 440 рублей.

Ранее президент поручил повысить МРОТ к 2030 году до 35 тысяч. © «Петрозаводск говорит»

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МРОТ
рост
Минимальный размер оплаты труда
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Минтруд