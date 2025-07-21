МРОТ превысит 27 тысяч в 2026 году

В будущем году минимальный размер оплаты труда увеличится на 20,7%. Размер МРОТ достигнет 27 093 рублей. Об этом со ссылкой на минтруд пишет РИА Новости.

Рост МРОТ коснется 4,6 миллиона россиян. В настоящее время минимальный размер оплаты труда составляет 22 440 рублей.

Ранее президент поручил повысить МРОТ к 2030 году до 35 тысяч. © «Петрозаводск говорит»