21 июля 2025, 16:47
МРОТ превысит 27 тысяч в 2026 году
Увеличение минимального размера оплаты труда затронет более четырех миллионов человек
фото freepik
В будущем году минимальный размер оплаты труда увеличится на 20,7%. Размер МРОТ достигнет 27 093 рублей. Об этом со ссылкой на минтруд пишет РИА Новости.
Рост МРОТ коснется 4,6 миллиона россиян. В настоящее время минимальный размер оплаты труда составляет 22 440 рублей.
Ранее президент поручил повысить МРОТ к 2030 году до 35 тысяч. © «Петрозаводск говорит»