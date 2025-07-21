Меньше макияжа, больше ухода: как россиянки переосмыслили отпуск

Главный запрос россиянок на отпуск летом 2025 года — отдохнуть не только физически, но и эмоционально. Более половины (52%) женщин признались, что хотят «отключиться от всего и всех». Чуть меньше (47%) ждут восстановления через сон, тишину и смену обстановки.

Тем не менее уход за собой остается значимой частью отпуска. Большинство респонденток (55%) отметили: важно сохранять ухоженный вид, но без излишнего усердия. Только 11% продолжают использовать полный бьюти-арсенал даже на пляже.

Какие процедуры делают перед отпуском.

Подготовка к отпуску чаще всего ограничивается базовыми процедурами: 54% женщин делают маникюр или педикюр, 47% — освежают стрижку и окрашивание; 32% — проходят процедуры эпиляции; а 26% — записываются на услуги по оформлению бровей. Наращивание ресниц выбирают только 13% опрошенных — преимущественно девушки до 35 лет. Только каждая четвертая россиянка (27%) не делает никаких процедур специально перед поездкой.

Защита от солнца пока не везде.

По данным опроса, за последние два года каждая четвертая россиянка (25%) стала более внимательно относиться к уходу за кожей, особенно в части защиты от солнца. Однако регулярное использование солнцезащитных средств пока нельзя назвать повсеместной практикой: только 28% женщин применяют SPF ежедневно в летний период, еще 24% делают это время от времени, в том числе на пляже, если не забывают. При этом треть опрошенных (34%) либо не используют такие средства вовсе, либо делают это крайне редко.

Чаще всего привычка к солнцезащите формируется в крупных городах. Так, в Москве о ежедневном использовании SPF заявили 35% респонденток — это заметно выше, чем в небольших населенных пунктах.

Косметичка с поправкой на реальность.

Отпускная косметичка в 2025 году — это, прежде всего, уход и разумный минимум. Шампунь и кондиционер берут с собой 69% опрошенных женщин, солнцезащитные средства — 63%, аптечку и средства экстренного ухода — 60%. Про увлажняющие средства для кожи не забывают 56% участниц опроса. Почти половина респонденток (46%) берут с собой парфюм, а декоративную косметику — только 40%. Ещё четверть ограничиваются самым необходимым или предпочитают покупать средства уже на месте. Пользоваться исключительно тем, что предоставляет отель, готовы лишь 1% женщин.

Опрос показал, что за последние несколько лет отношение к бьюти-ритуалам в отпуске изменилось: акцент смещается с внешнего образа на восстановление и личный комфорт. Женщины продолжают заботиться о себе, но делают это более рационально — в приоритете здоровье кожи, простота и функциональность ухода.

* Данные рейтинга data.ai (App Annie).