Петрозаводчанин привел домой мошенника и лишился денег с кредитки

В МВД Карелии рассказали, что 28-летний житель Петрозаводска обратился в полицию с заявлением о краже денежных средств с его банковского счета. По словам заявителя, пропавшие деньги были заемными.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний местный житель, ранее судимый. Мужчина дал признательные показания.

Как выяснилось, заявитель случайно познакомился с компанией друзей на улице, после чего пригласил их к себе домой. Во время общения один из гостей попросил у него деньги в долг.

Петрозаводчанин согласился и перечислил нужную сумму по указанному номеру телефона. Однако позже выяснилось, что средства были отправлены не в тот банк.

Подозреваемый предложил помочь исправить ситуацию и попросил телефон, чтобы позвонить на горячую линию банка. Вместо этого он воспользовался паролем, который ранее подглядел, и перевел деньги с кредитной карты потерпевшего на свой счет. Пропажа 100 тысяч рублей была обнаружена только после ухода гостей.