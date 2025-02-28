Горожане винят в ДТП с пешеходом ситуацию с общественным транспортом

Госавтоинспекция Петрозаводска подтвердила, что пешеход, пострадавший в ДТП 27 февраля, нарушил правила дорожного движения. Инцидент произошел в 22:10 на пересечении проспекта Ленина и улицы Кирова.

Там 44-летний водитель Skoda Octavia совершил наезд на 48-летнего мужчину, который перебегал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии пешеход получил травмы и был доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются.

В пабликах для водителей комментаторы предполагают, что мужчина спешил на последний троллейбус до Ключевой.

- Ребят, а вы просто подумайте, время 22:10. Кроме этого тралика человеку просто никак не уехать. Люди жизнью готовы рисковать из за нашего общественного транспорта,

- написал один из них.

При этом автобусы в это время уже не ходят. Горожане возмущаются отсутствием тротуаров на Ключевую, отмечая, что пешком добраться туда крайне сложно.