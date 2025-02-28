Сарай и баня сгорели по неизвестной причине в Кондопоге

Утром 27 февраля на пульт пожарно-спасательной службы Кондопоги поступило сообщение о том, что на улице Пионерской горит частная хозяйственная постройка.

Когда на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты из города бумажников, хозяйственная постройка была объята огнем, и пламя уже перекинулось на баню.

Пожарные за короткое время остановили распространение огня, после чего пожар был ликвидирован полностью. Хозяйственная постройка была значительно повреждена огнем, у бани погорела наружная стена и кровля на общей площади десять квадратных метров.

По какой причине произошел этот пожар, теперь предстоит выяснить специалистам в ходе специальной проверки, сообщил близкий к МЧС Карелии источник.