Петрозаводчанин после семейной ссоры провел месяц в больнице и умер

В Петрозаводске будут судить 39-летнего местного жителя, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По версии следствия, 12 августа этого года мужчина, будучи пьяным, поссорился с 69-летним сожителем своей матери и толкнул его в грудь. Тот упал и ударился головой о стол. Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму. В течение месяца он лежал в БСМП, а затем умер.

Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Уголовное дело вскоре будет рассмотрено в суде. // Фото: freepik.com