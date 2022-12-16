Напавший в Карелии на 80-летнюю женщину насильник выслушал приговор

В Питкярантском районе вынесен приговор 31-летнему местному жителю. Мужчину обвиняли в попытке изнасилования и разбое, сообщает Следственный комитет.

Как было установлено в суде, в мае этого года бандит забрался в дом 80-летней женщины в одном из поселков, чтобы ограбить ее. Не найдя денег, мужчина избил пенсионерку, нанес ей ножевые ранения лица и груди, а затем попытался изнасиловать. Пожилую женщину спасла соседка, прибежавшая на крики.

Приговором суда нападавшему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. // Фото СК