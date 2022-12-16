Детей и взрослых эвакуировали из горящего дома в Пудоже

15 декабря в 21:38 на пульт пожарной части Пудожа поступил сигнал о задымлении в двухэтажном 16-квартирном жилом доме. Об этом сообщает паблик ОПС по Пудожскому району.

На месте происшествия специалисты обнаружили сильное задымление и запах гари в подъезде. Что-то горело в одной из квартир. Из соседних помещений были эвакуированы шесть человек, в том числе двое детей.

Когда пожарные вошли в квартиру, в которой случилось ЧП, там стояло плотное задымление и высокая температура. Топилась печь, на полу лежали горящие угли.

Возгорание быстро ликвидировали. Благодаря оперативной реакции специалистов крупного пожара удалось избежать. // Фото: скриншот видео ОПС по Пудожскому району