Петрозаводчанин покупал запчасти и стал жертвой мошенника

В полицию Петрозаводска обратился 45-летний мужчина. Он рассказал, что стал жертвой мошенника и потерял почти 7 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что наш земляк решил купить через Интернет запчасти для своего мотоцикла. Для этого он опубликовал с Сети объявление. Спустя некоторое время ему написал человек, который представился сотрудником моторазборки из Ростовской области. Собеседник выразил готовность переслать нужные запчасти. Чтобы удостовериться в честности продавца, житель Петрозаводска попросил собеседника сфотографировать запчасти. Тот вскоре прислал фото. После этого мужчины договорились о сроках доставки, и петрозаводчанин перевел деньги.

Спустя несколько дней горожанин решил узнать трек-номер посылки, но обнаружил, что страница продавца удалена. В транспортной компании ему сообщили, что на его имя никаких посылок не отправлялось.

Стражи порядка проводят проверку по заявлению петрозаводчанина. Фото propensiu.ru