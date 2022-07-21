Петрозаводчанин не смог дозвониться до брата и вызвал спасателей

Сегодня ночью в 03:35 на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. Звонивший мужчина сообщил, что в течение дня не мог дозвониться до брата, у которого семья уехала отдыхать на юг. Мужчина решил не дожидаться утра и обратился за помощью. Как показал дальнейший ход событий, волновался он не зря.

Прибывшим к месту вызова пожарным вход в квартиру перегородила железная дверь, чтобы не ломать ее и не будить жильцов дома среди ночи, пожарные установили автоматический коленчатый подъемник в открытую балконную дверь квартиры на пятом этаже.

Проникнув в квартиру, пожарные обнаружили мужчину, которому было плохо. По первичным признакам можно было определить, что у него случился инсульт. На место происшествия без промедления была вызвана бригада врачей скорой помощи. (фото МЧС по Карелии)