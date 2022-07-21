Более 20 человек застряли на колесе обозрения в Волгограде

В Волгограде более 20 человек, включая 10 детей, застряли на колесе обозрения. Самый высокий в городе аттракцион в центральном парке остановился из-за неисправности электропривода, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Сигнал спасателям о ЧП поступил 20 июля в 22:00. К месту инцидента прибыли пожарные, скорая, полиция. Людей эвакуировали, никто не пострадал. По сообщению спасателей, из кабинок колеса обозрения высотой 50 метров эвакуировали 21 человека. (фото МЧС по Волгоградской области, РИА Новости)