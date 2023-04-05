Петрозаводчанин купил батон, в котором оказались железные предметы

Житель столицы Карелии купил в одном из торговых центров батон, в котором обнаружил множество мелких железных предметов, похожих на скобы для степлера. Фотографиями своей опасной покупки горожанин поделился в группе «Подслушано в ПТЗ / Петрозаводск». Подписчики паблика, в основном, оставляют веселые комментарии.

«Что это? Батону швы наложили?»

«Армированный батон, для тех, у кого железа в организме не хватает».

Судя по этикетке, это хлеб «Балтийский». В составе мука пшеничная высшего сорта, вода, соль, сахар, масло растительное, дрожжи, и еще некий улучшитель хлебопекарный. Никаких других ингредиентов в батоне быть не должно.

Жителям Петрозаводска, видимо, стоит быть внимательнее при покупке продуктов. Не все то хлеб, что написано. // Фото: «Подслушано в ПТЗ / Петрозаводск»