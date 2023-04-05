Жителя Карелии отправили в колонию за стычку с полицейским

В Костомукше осужден 56-летний местный житель. Мужчину обвиняли в оскорблении полицейского и применении в отношении него насилия, сообщает Следственный комитет.

В суде было установлено, что в один из июльских дней в 2022 году костомукшанин увидел на улице знакомого ему стража порядка, к которому имел неприязнь. Мужчина подошел к служебному автомобилю, открыл дверь и оскорбил полицейского. Тот принял меры к задержанию нарушителя. Тогда горожанин при свидетелях несколько раз ударил сотрудника полиции рукой в лицо.

Уже имевшему судимость мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на два с половиной года с отбыванием в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. // Фото: freepik.com