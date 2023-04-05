Бандит с ножом напал на случайную прохожую в Карелии

В Кондопоге будут судить 39-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в разбойном нападении, сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, в ноябре 2022 года в вечернее время мужчина догнал на улице случайную прохожую и, угрожая ножом, потребовал идти за ним в безлюдное место. Жертва стала двигаться вдоль дома, стараясь всячески привлечь к себе внимание других людей. Тогда бандит понял, что его план выходит из-под контроля, вырвал из рук женщины мобильный телефон и убежал.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. // Фото: freepik.com