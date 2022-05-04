Петрозаводчане жалуются на отсутствие воды на кладбищах

Очередные жалобы на отсутствие воды на кладбище «Пески» прозвучали от жителей карельской столицы в Радоницу, 3 мая. Сотни петрозаводчан посетили в этот праздник могилы близких, но поухаживать за ними нормально смогли не все, написали горожане в группе «Живой Петрозаводск» ВКонтакте.

Те, у кого нет своих автомобилей, вынуждены были везти бутыли и канистры в общественном транспорте из дома. Ведь воды на муниципальном кладбище нет.

- Из года в год болит сердце, когда видишь, как многие немощные бабульки и старички, инвалиды, пожилые люди, надрываясь, вынуждены тащить из дома на кладбище в канистрах и бутылочках разного объема (у кого на что хватает сил!) обычную воду и очень экономно ее использовать для уборки могил, считая буквально каждую каплю,

- сказано в сообщении.

Такая ситуация сохраняется уже много лет, сетуют горожане. В комментариях многие написали, что технической воды нет и на других кладбищах.

Люди попросили власти организовать подвоз воды хотя бы на праздники: Радоницу, Родительские субботы. Они отметили, что в других городах такой проблемы, как правило, нет. // Фото: wikimapia.org