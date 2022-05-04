04 мая 2022, 09:31
Соцсети

Петрозаводчане жалуются на отсутствие воды на кладбищах

Люди просят обеспечить им возможность нормально ухаживать за могилами близких

Очередные жалобы на отсутствие воды на кладбище «Пески» прозвучали от жителей карельской столицы в Радоницу, 3 мая. Сотни петрозаводчан посетили в этот праздник могилы близких, но поухаживать за ними нормально смогли не все, написали горожане в группе «Живой Петрозаводск» ВКонтакте.

Те, у кого нет своих автомобилей, вынуждены были везти бутыли и канистры в общественном транспорте из дома. Ведь воды на муниципальном кладбище нет.

- Из года в год болит сердце, когда видишь, как многие немощные бабульки и старички, инвалиды, пожилые люди, надрываясь, вынуждены тащить из дома на кладбище в канистрах и бутылочках разного объема (у кого на что хватает сил!) обычную воду и очень экономно ее использовать для уборки могил, считая буквально каждую каплю,

- сказано в сообщении.

Такая ситуация сохраняется уже много лет, сетуют горожане. В комментариях многие написали, что технической воды нет и на других кладбищах.

Люди попросили власти организовать подвоз воды хотя бы на праздники: Радоницу, Родительские субботы. Они отметили, что в других городах такой проблемы, как правило, нет. // Фото: wikimapia.org

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Метки: 
новости Карелии
Петрозаводск
кладбище Пески
нет воды