Беломорканал хотят задействовать для экспорта в дружественные страны

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о стратегической задаче Беломорско-Балтийского канала в изменившейся геополитической ситуации.

Власти республики предложили использовать водную магистраль в качестве части транспортного коридора с севера страны на юг. По словам губернатора, Минтранс РФ это предложение поддержал. Об этом Парфенчиков сообщил утром 4 мая в своем аккаунте.

Глава республики отметил, что из-за внешних санкций многие предприятия испытывают проблемы с логистикой при доставке продукции на внутренний рынок и экспорт. Он напомнил, что Беломорканал является надежным водным путем, который связывает Белое море с Балтийским и Каспийским.

«Считаю, что в изменившихся условиях мы должны (и можем!) более активно задействовать нашу водную магистраль. Это стратегическая задача. Ее решение поможет обеспечить бесперебойную доставку товаров с Северо-Запада России в ее центральную часть и далее в дружественные нам зарубежные страны. Такое решение имеет огромное значение как для нашего региона, так и для всей страны», - уверен Парфенчиков.

Губернатор признал, что до практической реализации планов предстоит еще много сделать. В частности, просчитать экономическую составляющую и, возможно, провести реконструкцию некоторых участков канал. (фото vk.com)