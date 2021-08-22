Петрозаводчане вышли на зарядку с чемпионкой Викторией Вовк

Сегодня, в День российского флага, на Онежской набережной в Петрозаводске прошла зарядка со звездой.

Петрозаводчане вышли размять мышцы и суставы. Помогала им в этом мастер спорта и многократная чемпионка России и мира по всестеливому карате Виктория Вовк.

После разминки желающие могли пробежать километровую дистанцию. Затем прошел флешмоб. Петрозаводчане, облаченные в белые, синие и красные дождевики, пронесли по набережной огромный флаг страны. (фото со страницы Артура Парфенчикова)