Петрозаводчане страшатся выходить из подъезда из-за крыс

Жители столицы Карелии жалуются в соцсети на крыс и просят городских чиновников разобраться с грызунами.

Некоторые пользователи паблика «Подслушано в Птз» утверждают, что боятся выкидывать мусор.

«Куйбышева, 20, кишит огромными крысами! Грызут в машинах провода, страшно выходить из подъезда и выкидывать мусор!».

Другой подписчик утверждает, что полчища крыс можно встретить во всех районах города не только в темное время суток. По его словам, грызуны нападают на других животных.

«Крысы ничего не боятся, бегают по дорогам днем, толпой сидят у помоек (особенно страшная картина у мусорных контейнеров вблизи детских садов), крысы нападают на кошек и собак. На дорогах города множественные трупы раздавленных крыс».

В другой публикации в соцсети автор утверждает, что крысы бегают по территории детских садов, школ и домов.

Автор еще одного поста заявил, что крысы забираются в квартиры на первых этажах.

«Этими крысами уже весь город кишит. Находят лазейки и залезают в благоустроенные квартиры первых этажей, ужас полнейший».

Обработка Петрозаводска от крыс проводилась с 5 по 19 сентября. (фото unsplash.com, Brett Jordan)