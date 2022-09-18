Министр назвал составляющие нормальной работы иммунитета

Глава карельского Минздрава назвал пять составляющих нормальной работы иммунитета. Чтобы с иммунитетом было все в порядке, нужно вести здоровый образ жизни, употреблять ежедневно фрукты и овощи, не курить, а также регулярно заниматься физкультурой. Также положительно скажется и отсутствие отрицательного стресса.

Для нормальной работы иммунитета необходимы витамины и микроэлементы. В частности, по словам Михаила Охлопкова, это витамин С, или аскорбиновая кислота, витамин А, селен, цинк. Как пояснил министр, витамин С запускает в организме восстановительные процессы, защищает от последствий стресса, участвует в подавлении воспалений. В больших количествах этот витамин содержится в шиповнике. Витамин А, или ретинол отвечает за барьерные функции слизистых оболочек. Вместе с витамином Е ретинол поддерживает иммунитет в нормальном состоянии. Микроэлементы препятствуют возникновению иммунодефицитов, поскольку стимулируют синтез антител.

А вот пошатнуть иммунную систему могут малоподвижный образ жизни, неправильное питание, приводящее к недостатку микроэлементов. (фото unsplash.com, Lesly Juarez)