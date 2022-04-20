Петрозаводчане смогут на 3-5 минут заступить на пост у Вечного огня

Акция «Чтобы Вечный огонь не погас...» пройдет 8 мая в Петрозаводске. Принять участие смогут представители образовательных учреждений, предприятий, организаций, петрозаводчане, чьи родственники приблизили великую Победу и участвовали в восстановлении страны.

Активисты на 3-5 минут заступят на пост у Вечного огня на площади Ленина и смогут поименно почтить память героев Великой Отечественной войны, тружеников тыла и всех, кто восстанавливал страну в послевоенные годы. Заступать на пост петрозаводчане будут с 12:00 до 19:00, рассказали в мэрии.

Для участия в акции «Чтобы Вечный огонь не погас...» нужно до 25 апреля направить на почту: 77pobeda@rambler.ru заявку с названием акции. В заявке нужно указать данные об активисте, родственнике, которого он представляет (ФИО, годы жизни, звание, род войск, награды, боевой путь, ранения и др). Организации смогут рассказать о своих выпускниках, студентах, специалистах, воевавших на фронте или трудившихся в тылу. Время, когда можно будет подойти к мемориалу и заступить на пост, согласуют с участниками акции. Ведущие озвучат заранее предоставленную информацию. (фото vk.com)