Петрозаводчане пробегут «Километр здоровья» 1 июля

1 июля в парке Ямка в Петрозаводске пройдет очередной «Километр здоровья». Регистрация на мероприятие закончится в 16 часов 30 июня, сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с антиковидными ограничениями акция пройдет в формате открытой тренировки от спортивной школы олимпийского резерва №3. Предварительно старты запланированы на разное время: в 17.00 на дистанцию 500 метров и в 19.00 - на километр. Выдача номеров начнется с 16.00 на центральной площадке парка (возле лестничных спусков от сквера «Вечный Огонь»).

Зарегистрироваться на акцию любители бега могут по ссылке. Фото мэрии Петрозаводска