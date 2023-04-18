Петрозаводчане пробегут эстафету в честь Дня Победы

В Петрозаводске 9 мая состоится традиционная эстафета, которую проводят с 70-х годов.

В эстафете – 10 этапов протяженностью от 150 до 450 метров. Участники побегут с площади Кирова по проспекту Карла Маркса и улице Энгельса.

Эстафета командная. Состав команды для всех групп – десять мужчин (юношей), десять женщин (девушек), также открыта регистрация смешанных команд. Подать заявку на участие можно до 5 мая до 17:00 по ссылке. // фото unsplash.com